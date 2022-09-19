أسعار الذهب تنخفض في العراق الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 67 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين في الاثنين بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 77,109 دينار ( 53.46 دولار) نزولا من 77,768 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,472 دينار (46.78 دولار) مقارنة مع 68,049 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 57,833 دينار (40.10 دولار) مقارنة مع 58,327 دينار فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.