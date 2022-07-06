أسعار الذهب تنخفض في العراق الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 83 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 82,945 دينار (56.65 دولار) نزولا من مستوى 83,003 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 72,579 دينار (49.57 دولار) هبوطا من مستوى 72,629 دينار الذى بلغه فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 82,945,404 دينار (56,650 دولار).

وشهد سعر الذهب تعافيًا طفيفًا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ سعى بعض المستثمرين لاصطياد الصفقات بعد انخفاض المعدن الثمين أكثر من 2% في الجلسة السابقة ، بينما كان التركيز منصبا أيضًا على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1768.19 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 1762.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1768.50 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002.

وقال مايكل مكارثي كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى تايجر بروكرز لرويترز، إنه انتعاش متواضع للغاية بعد انخفاض كبير، وبعد انخفاضه من خلال الدعم الذي يتراوح بين 1790 و1800 دولار، قد يتجه الذهب الآن هبوطيًا على المدى المتوسط.

وهبطت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.