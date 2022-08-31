أسعار الذهب تنخفض في العراق الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 71 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 80,391 دينار ( 55.06 دولار) نزولا من 80,957 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,343 دينار (48.18 دولار) مقارنة مع 70,839 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,294 دينار (41.30 دولار) مقارنة مع 60,719 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط لليوم الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا، يحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في ديلي إف.إكس “لا ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالى التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصب على التضخم”.

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.