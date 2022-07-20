أسعار الذهب تنخفض في العراق الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 70 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 80,356 دينار (54.96 دولار) نزولًا من مستوى 80,377 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 70,313 دينار (48.09 دولار) هبوطًا من مستوى 70,331 دينار الذي بلغه في اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 80,356,014 دينار (54,958 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.