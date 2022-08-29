أسعار الذهب تنخفض في أسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 182 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 208.25 ريال (55.45 دولار) نزولا من 210.10 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 182.22 ريال (48.52 دولار) بعدما سجلت 183.84 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 156.19 ريال (41.59 دولار) هبوطا من 157.58 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أدنى مستويات منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 1% إلى 1732.30 دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.