أسعار الذهب تنخفض في أسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 176 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 201.89 ريال (53.66 دولار) نزولا من 202.59 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 176.66 ريال (46.95 دولار) بعدما سجلت 177.27 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 18 في السعودية 151.42 ريال (40.24 دولار) هبوطا من 151.95 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس منخفضا حوالى 1% ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الزيادات فى سعر الفائدة ، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1660.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 1653.10 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1669.30 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 9 % حتى الآن خلال العام.