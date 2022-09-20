أسعار الذهب تنخفض في أسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 176 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 201.55 ريال (53.64 دولار) نزولا من 202.48 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 176.36 ريال (46.94 دولار) بعدما سجلت 177.18 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 18 في السعودية 151.17 ريال (40.23 دولار) هبوطا من 151.87 ريال في اليوم السابق.

كما شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، مع صعود الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية ، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1669.80 دولارًا للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في أكتيف تريد “الذهب يتعرض لضغوط ، ويظل قريبًا من أدنى مستوى في عامين الذى لامسه يوم الجمعة والسبب الرئيسي فى ذلك هو قوة الدولار”.