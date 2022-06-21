أسعار الذهب تنخفض فى سوريا الثلاثاء.. وعيار 24 يتجاوز 148 ألف ليرة

تراجعت أسعار الذهب فى سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 148,360 ليرة ( 59.05 دولار) تزولا من 148,627 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يتراجع إلى 129,819 ليرة

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 129,819 ليرة ( 51.67 دولار) انخفاضا من 130,052 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا ينخفض إلى 111,272 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 111,272 ليرة ( 44.29 دولار) نزولا من 111,472 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 148,360,475 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 148,360,475 ليرة ( 59,048 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب العالمى يتباين

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ظل المستثمرون يراقبون موقف البنوك المركزية الرئيسية من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للمعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.26 دولارًا للأوقية، بعد تداوله ضمن نطاق محدود أمس الإثنين.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتباين

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة قليلاً إلى 1839.90 دولارللأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى أى أسيت مانجمنت SPI Asset Management: “سوق (الذهب) متماسكة، حيث إن صانعي السياسة – بعد أسبوع تاريخي للبنوك المركزية العالمية – سوف يشرحون السبب وراء قراراتهم هذا الأسبوع”.

أسعار الذهب العالمية تستقر أمس

وخلال تعاملات أمس الإثنين، استقرت أسعار الذهب، بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكى) مع التركيز على آراء العديد من تصريحات مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية إذ سجلت الأوقية 1838.36 دولار بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1841.60 دولار.