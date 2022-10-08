أسعار الذهب تنخفض دون 1700 دولار مع تزايد رهانات رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- سيقدم على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 1694.82 دولار للأونصة عند الإغلاق، وصعدت الأسعار بنحو 2.06% هذا الأسبوع.

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك: “تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا للاحتياطي الفيدرالي لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر”.

وأضاف وونج: “إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا، وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر هذا الأسبوع، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة إلى 3.5%.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.45% إلى 20.13 دولار للأوقية، لكنها حققت مكسب أسبوعي بنسبة 5.8%.