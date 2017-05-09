أسعار الذهب تنخفض جنيهين .. وعيار 21 يسجل 617

ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 527 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 705 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 706 للجرام ﺃﻣﺲ.
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، صباح ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضا بنحو جنيهين للجرام، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 617 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 619 ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ أمس.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍستقر ليسجل 4936 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4944 جنيها سعر أمس، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1225 ﺩﻭﻻﺭًا، مقابل 1227 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍنخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ ﺍنخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 527 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 705 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 706 للجرام ﺃﻣﺲ.