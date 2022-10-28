أسعار الذهب تنخفض الجمعة وسط مخاوف من تشديد عنيف لـ«الاحتياطي الفيدرالي»

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تعافي الدولار الأمريكي بعد إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث؛ والتي جاءت أقوى من المتوقع، الأمر الذي يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- الضوء الأخضر نحو مزيد من التشدد في رفع الفائدة.

يجيء ذلك فيما شهدت أسعار النحاس الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، وسط مخاوف من تقلص العرض في الأشهر المقبلة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 7% إلى 1.651.86 دولار للأوقية، بينما سقطت عقود الذهب الآجلة عند 1.654.80 دولار للأوقية.

وذلك بعد أن شهد كلاهما ارتفاعًا طفيفًا مع نهاية الأسبوع، مدعوميْن بتراجع الدولار.

وتحسنت المعنويات تجاه المعادن الصناعية، بعد أن أظهرت بيانات، يوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي كان يسير بشكل أفضل في ظل نظام رفع أسعار الفائدة مما اعتقد الجميع سابقًا. لكن التوقعات لا تزال غير مؤكَّدة.

تعطي علامات المرونة في الاقتصاد الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المجال للاحتفاظ برفع أسعار الفائدة بمعدلات حادّة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز عوائد الدولار وسندات الخزانة، مما ضغط على أسعار المعادن.