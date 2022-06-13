أسعار الذهب تنخفض الإثنين في العراق.. وعيار 21 يسجل 52 دولارًا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق إلى 87,889 دينار ( 59.60 دولار) من مستوى 88,539 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 في العراق يتراجع إلى 76,904 دينار

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,904 دينار ( 52.15 دولار) انخفاضا من مستوى 77,474 دينار الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب 87,888,733 دينار ( 59,601 دولار).

أسعار الذهب تستقر أمس في العراق

واستقرت أسعار الذهب أمس في العراق ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وبورصات الذهب العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 60.23 دولار فى ختام تعاملات أمس

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 أمس في العراق، بالتعاملات المسائية، نحو 88.539 ألف دينار (60.23 دولار)، بحسب منصة “gold-price-today” المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق، نحو 77.474 ألف دينار (52.70 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 66.406 ألف دينار (45.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي مساء أمس في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.648 ألف دينار (35.14 دولار).

أسعار الذهب العالمية تنتعش فى ختام تعاملات الجمعة

وانتعشت أسعار الذهب العالمية مرة أخرى في تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد تكبدها خسائر أسبوعية 0.3% ، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 % إلى 1873.58 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 1844.78 دولاراً للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2 % إلى 1875.50 دولار للأوقية بعدما هبطت إلى 1848.10 دولاراً للأوقية.