أسعار الذهب تنخفض.. الأسواق تتجاوز صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة على نحو طفيف بعد زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهرا قبل أن تنخفض عند الإغلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين دعمت مخاوف الإمدادات من روسيا أسعار البلاديوم.

وفي الساعة 1305 بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1894.76 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه صوب رابع أسبوع من المكاسب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 1898.50دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن، بأكثر من ثلاثة % إلى 1973.96 دولار للأوقية بعد هجوم روسيا برا وبحر وجوا على أوكرانيا أمس الخميس قبل أن تنزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية. وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة.

وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 2415.68 دولار للأوقية مسجلا ارتفاعا لثالث أسبوع على التوالي.

ولامس المعدن 2711.18 دولار للأوقية أمس الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز مع خوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإنتاج من روسيا، المنتج الكبير للبلاديوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.13 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 1053.09 دولار للأوقية.