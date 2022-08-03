أسعار الذهب تنتعش في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 124 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 142,519 ليرة (56.72 دولار) ارتفاعا من مستوى 142,422 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 124,707 ليرة (49.63 دولار) مقارنة مع 124,623 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 106,891 ليرة (42.54 دولار) مرتفعا عن مستوى 106,819 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع الدولار والتوترات بين بكين وواشنطن في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1766.59 دولار للأوقية . وخلال تعاملات أمس الثلاثاء ، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1787.79 دولار قبل أن يغلق منخفضا 0.6%.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1780.80 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% أمام منافسيه بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% ليلة أمس ، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: “اختبر الذهب المقاومة حول مستوى 1785 دولارًا – 1790 دولارًا ليلة أمس وتم رفضه … أصبحت الأسواق أكثر تشككًا بعض الشيء بشأن تداعيات السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.