أسعار الذهب تنتعش في العراق السبت.. وعيار 24 يتجاوز 80 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 80,441 دينار (55.10 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 80,328 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 70,387 دينار (48.21 دولار)، مقارنة مع 70,289 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 60,332 دينار ( 41.32 دولار) من 60,247 دينار.

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولار للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1722.6 دولار.

قال جيم ويكوف ، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ” كانت بيانات الوظائف قريبة جدًا من توقعات السوق. ويعتبرها السوق رقمًا ذهبيًا لأنها لا تشير إلى الضعف ، لكنها ليست قوية جدًا لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا”.