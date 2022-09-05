أسعار الذهب تنتعش في العراق الإثنين.. وعيار 21 يسجل 71 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 81,194 دينار (55.18 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 80,441 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 71,046 دينار (48.28 دولار)، مقارنة مع 70,387 دينار الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 60,896 دينار ( 41.39 دولار) من 60,247 دينار.

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.