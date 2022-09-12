أسعار الذهب تنتعش في العراق الإثنين.. وعيار 21 يلامس 71 الف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 81,126 دينار (55.58 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 80,007 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 70,987 دينار (48.63 دولار)، مقارنة مع 70,008 دينار الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 60,846 دينار ( 41.68 دولار) من 60,006 دينار.

وصعد سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مما دفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر، في الوقت الذى تتطلع فيه الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1722.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1733.20 دولار.

قال هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity : ” يجب أن تثبت مكاسب الذهب في بداية هذا الأسبوع مؤقتا إن كانت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الواردة تشير إلى ارتفاع جامح للتضخم”.

وقال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “إن وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب “.