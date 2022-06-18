أسعار الذهب تنتعش في الإمارات السبت.. وعيار 24 يتجاوز 217 درهما

انتعشت أسعار الذهب فى أسواق الإمارات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات 217.41 درهم (59.19 دولار) مقارنة مع 217.06 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات ترتفع إلى 190.24 درهم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 190.24 درهم (51.79 دولار) ليصعد من مستوى 189.94 درهم الذى سجله أمس.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 163.06 درهم (44.39 دولار) ارتفاعا من 162.80 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 217,410 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 217,410 درهم (59,190 دولار).

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1837.59 دولارًا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع فى ختام تعاملات أمس

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5 % إلى 21.60 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.2 % إلى 929.29 دولار، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا، ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أمريكيا ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.