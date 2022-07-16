أسعار الذهب تنتعش في أسواق السعودية السبت.. عيار 21 يتجاوز 180 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 206.41 ريال (54.97 دولار) مقارنة مع 205.92 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 180.62 ريال (48.10 دولار) بعدما سجلت 180.18 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 154.81 ريال (41.23 دولار) ارتفاعًا من 154.44 ريال فى اليوم السابق.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.