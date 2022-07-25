أسعار الذهب تنتعش في أسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يسجل 183 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 209.33 ريال ( 55.71 دولار) مقارنة مع 208.78 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 183.17 ريال (48.75 دولار) بعدما سجلت 182.69 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 157.00 ريال (41.79 دولار) ارتفاعًا من 156.59 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1718.70 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

ورغم أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.