أسعار الذهب تنتعش في أسواق السعودية الاثنين.. وعيار 21 يتجاوز 180 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 207.38 ريال ( 55.23 دولار) مقارنة مع 206.42 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 181.46 ريال (48.32 دولار) بعدما سجلت 180.62 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 155.54 ريال (41.42 دولار) ارتفاعًا من 154.82 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضى.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.