أسعار الذهب تكسب 45 دولارا بأسبوعين لتراجع عوائد السندات والدولار

كسبت أسعار الذهب أكثر من 2.6 % خلال الأسبوعين الماضيين من 1700 دولارا للأوقية بالأسبوع المنتهى 5 مارس الحالى.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالى 24 دولارا للأوقية أو ما يعادل أكثر من 1.4 % خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى 1742 دولا للأوقية عند تسوية عقود المعدن النفيس الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية و بما يزيد عن 18 دولارا أو ما يقرب من 1 % فى التعاملات الفورية لتتجاوز 1745 دولار للأوقية لتسجل ثانى أفضل أداء أسبوعي على التوالى منذ ثمانية أسابيع مع تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأميركية وضعف في أسواق الأسهم العالمية.

وكسبت أسعار الذهب حوالى 45 دولارا خلال الأسبوعين الماضيين من حوالى 1700 دولارا للأوقية فى الأسبوع المنتهى 4 مارس الحالى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الذهب بلغت الأسبوع السابق 1727 دولار للأوقية و 1720 دولار للأوقية بالتعاملات الفورية والأميركية الآجلة.

وصعدت أسعاره بعد هبوط الدولار وعوائد السندات الأميركية من أعلى مستوى منذ عام مما يجعله أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

زادت أسعار الذهب لتحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

وزادت أسعار الذهب لتحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تراجع طفيف للدولار وانحفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتشهد الأسواق المالية تصحيحيا في عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بحسب بعض المحللين فى المراكز البحثية العالمية.

ولكن مؤشر الدولار الأميركي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب ولا يبدو أنها حصلت على الكثير من الزخم لدفعها لأعلى.

ويرى الباحثون أنه مطلوب مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات بالعوائد والدولار الأميركي أكثر استدامة ولا يوجد ما يؤكد ذلك حاليا.

وتراجعت العوائد القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى بأكثر من عام عند 1.754 % يوم الخميس.

وانتعشت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بالمعاملات الفورية 0.3 % إلى 1745دولار للأوقية والعقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1741.69 دولار.

وكرر مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتوقع نموا اقتصاديا وتضخما ليؤثر على أسعار الذهب.

ويُستخدم الذهب عادة في التحوط من ارتفاع التضخم، لكن صعودا قويا في الفترة الأخيرة لعوائد الخزانة الأمريكية قلصت أسعاره.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 2.8 % إلى 2608.25 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع 7.3 % في الجلسة السابقة.

والمعدن المستخدم في قطاع السيارات استطاع تسجيل قفزة أسبوعية بنحو 11 % بسعره لتحقق أكبر مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضى.

واستقرت أسعار الفضة فى جلسة نهاية الأسبوع عند 26.05 دولار للأوقية ونزلت أسعار البلاتين 0.9 % لتنخفض إلى 1196.69 دولار.