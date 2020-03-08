أسعار الذهب تكسب 11% فى 9 أسابيع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات بسبب «كورونا»

تفاقم العدوى من فيروس كورونا أدى لوفاة أكثر من 3780 شخصا وإصابة ما يقرب من 109 ألف حالة بأنحاء العالم مما يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالذهب

قفزت أسعار الذهب أكثر من 11 % أو ما يعادل 163 دولار خلال التسعة أسابيع منذ بداية العام حتى الآن ليتجاوز1681.67 دولار للأوقية فى التعاملات الفورية و حوالى 1682.80 دولار للأوقية لأسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بسبب تفاقم العدوى من فيروس كورونا.

وأدى الفيروس المميت إلى وفاة أكثر من 3780 شخصا وإصابة ما يقرب من 109 ألف حالة بأنحاء العالم مما يقلص النمو الاقتصادى ويدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل المعادن النفيسة.

وزادت أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 10 سنوات بسبب المخاوف من انتشار المرض وزيادة الإصابات بإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وارتفعت أسعاره 6 % خلال الأسبوع الماضى لتسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ شهر أكتوبر عام 2011.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار المعدن النفيس زادت بالجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضى 1 % فى البورصة الأمريكية .

وجاءت معظم مكاسب الذهب منذ نهاية يناير الماضى لتفاقم فيروس كورونا الذى شجع شراء أصول الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب من 1519 فى نهاية العام الماضى إلى 1681.67 دولار للأوقية حاليا مع تزايد العدوى من فيروس كورونا.

ويرى المحللون أن ابتعاد الاستثمارات عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم و تدفقها على الملاذات الآمنة يغذي صعود أسعار الذهب.

أسعار الذهب تقفز لتفاقم العدوى من كورونا فى حوالى 100 دولة

قفزت أسعار المعدن النفيس هذا العام حتى الآن بعد أن تزايدت العدوى فى حوالى 100 دولة فى جميع قارات العالم.

وأدى فيروس كورونا لتدفق المستثمرين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعد من أفضل الملاذات الآمنة وقت الأزمات.

وأعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته بعد ظهور إصابة عامل فى مصنع لشركة سامسونج للموبايلات.

وأظهرت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين ومنها دول بأوروبا ودول عربية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب كسب أكثر من 18% خلال العام الماضى ليصل إلى 1519.41 دولار للأوقية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الوباء أكثر سيعرقل تعافيا متوقعا “هشا للغاية” بالاقتصاد العالمي خلال العام الحالى.

الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ شهور عديدة ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بعد ارتفاع أسعاره طوال الأسابيع الماضية.

وربح المعدن النفيس نحو 18 % العام الماضى فى أكبر مكسب له منذ 2010 مدفوعا بحرب الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن على جميع الدول أن تضع احتواء تفشي فيروس كورونا على رأس أولوياتها.

وأكدت المنظمة أن محاربة الوباء تتطلب من الدول العمل معا، وانتهاج أسلوب ”تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات والإدارات.