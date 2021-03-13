أسعار الذهب تكسب 1.4% فى أفضل أداء منذ 7 أسابيع بدعم من تراجع الدولار

صعدت أسعارالذهب بختام آخر يوم عمل بالمعاملات الفورية بنهاية الأسبوع الماضى 0.3 % و انخفضت بعقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2%.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.4 % خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى 1727 دولا للأوقية فى التعاملات الفورية و حوالى 1720 دولار للأوقية عند تسوية عقود المعدن النفيس الأميركية الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ سبعة أسابيع مع تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم ليخف الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى منذ عام مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسعارالذهب بختام آخر يوم عمل بالمعاملات الفورية بنهاية الأسبوع الماضى 0.3 % و انخفضت بعقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2%.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية ارتفعت إلى 1.642% لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

ولكن مؤشر الدولار القوى تراجع قليلا ليقلص المكاسب التى حققها مؤخرا مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا وسط الأزمات وتحوطا ضد زيادة التضخم مع تنفيذ برامج التحفيز القياسية التى أقرها مؤخرا الكونجرس الأمريكى.

كسبت أسعار الذهب نسبة بسيطة لارتفاع عوائد السندات

وكسبت أسعار الذهب نسبة بسيطة لارتفاع عوائد السندات الذى قد يؤثر سلبا على المستثمرين الراغبين بشراء الذهب الخالى من العوائد.

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن بنهاية الأسبوع على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال جو بايدن إنه سيعكف لدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول 4 يوليو القادم لينتعش الاقتصاد.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق ب شركة أكسي للخدمات المالية إن العوائد المرتفعة تؤثر سلبا على أسعار الذهب.

أوضح ستيفن أنه برغم أن العوائد لم تواصل الارتفاع إلا أن المشكلة أنها لم تنخفض مما يعنى هبوط أسعار الذهب.

وتوقع ستيفن استقرار أسعار الذهب عند نحو 1700 دولار للأوقية ما لم تهبط لمستوى جديد بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب هبطت الأسبوع السابق لثالث مرة بالتوالي وجاء الهبوط بأسعار المعدن النفيس متزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي.

وتتوقع الأسواق المالية استمرار خسائر الذهب ليهوى إلى حوالى 1600 دولار للأوقية لأن جميع المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع عوائد السندات.

وزادت أيضا أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاتين بحوالى 6 % الأسبوع الماضى وحققت الفضة أفضل أداء أسبوعي منذ شهر.