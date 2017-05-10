أسعار الذهب تقفز 7.20 دولار بسبب إقالة ترامب لمدير FBI

خالد بدر الدين:صعدت اليوم الأربعاء، أسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو المقبل، بحوالى 7.20 دولار لترتفع إلى 1223.30 دولار للأوقية بعد أن هبطت أمس، إلى أدنى مستوى منذ 8 أسابيع مع تضرر أسواق الأسهم من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI.وذكرت وكال

خالد بدر الدين:

صعدت اليوم الأربعاء، أسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو المقبل، بحوالى 7.20 دولار لترتفع إلى 1223.30 دولار للأوقية بعد أن هبطت أمس، إلى أدنى مستوى منذ 8 أسابيع مع تضرر أسواق الأسهم من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI.

وذكرت وكالة رويترز، إن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية اليوم بأكثر من 0.2% لتصل إلى 1223.30 دولار للأوقية، ولكن التوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية قللت من مكاسب المعدن الأصفر.

وحققت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب أيضا خلال تعاملات اليوم، ومنها البلاتين الذى زاد بحوالى 0.1% ليزداد إلى 902 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاديوم بأكثر من 0.4% ليسجل 799.60 دولار للأوقية، بينما استقرت أسعار الفضة عند 16.14 دولار للأوقية برغم هبوطها أمس الثلاثاء، لأدنى مستوى منذ الثالث من يناير الماضى عند 16.01 دولار للأوقية.