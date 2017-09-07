أسعار الذهب تقفز 1 % لتسجل أعلى مستوى منذ عام

خالد بدر الدين قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 % خلال التعاملات الفورية اليوم الخميس لترتفع إلى 1347.23 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 . وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % لتتجاوز 1351.2 دولار للأوقية فى بورصة نيويورك بعد أن أبرم الرئ

خالد بدر الدين

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 % خلال التعاملات الفورية اليوم الخميس لترتفع إلى 1347.23 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 .

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % لتتجاوز 1351.2 دولار للأوقية فى بورصة نيويورك بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ عام أثناء التعاملات يوم الخميس بعد أن هبط سعر الدولار عندما انتشرت بيانات ضعيفة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تغيير البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم.

وأدت أيضا التوترات السياسية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بشأن اختباراتها النووية إلى تقديم المزيد من الدعم للذهب الذي يجتذب الستثمرين باعتباره أفضل ملاذ آمن فى أوقات الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية.

وتوصل الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء إلى اتفاق مفاجئ لتوفير تمويل للحكومة حتى 15 ديسمبر القادم ليتجنب أزمة بشأن سقف الدين مما ساعد على انخفاض الذهب في البداية كرد فعل على الاتفاق ولكنه تلقى الدعم اليوم مع استيعاب المستثمرين لآثار هذا الاتفاق.