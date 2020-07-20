اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب تقفز عالميًّا لأعلى مستوى منذ 9 أعوام

بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ
هيثم سمير 8:18 م, الأثنين, 20 يوليو 20 8:18 م, الأثنين, 20 يوليو 20

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قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات، بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز عربية.

وأدّى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19، ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة، وفقًا لـ”رويترز”.

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بقلم هيثم سمير

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