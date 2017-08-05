أسعار الذهب تقفز خلال يوليو لأعلى مستوى منذ 7 أسابيع

خالد بدر الدينقفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.2% خلال شهر يوليو الماضى، كما زادت بحوالى 1 % خلال الأسبوع المنتهى 4 أغسطس لتصل إلى أكثر من 1268.85 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، بينما بلغت في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل حوال 1275.60 دولار للأوقية.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب

خالد بدر الدين

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.2% خلال شهر يوليو الماضى، كما زادت بحوالى 1 % خلال الأسبوع المنتهى 4 أغسطس لتصل إلى أكثر من 1268.85 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، بينما بلغت في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل حوال 1275.60 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اقتربت فى نهاية الأسبوع الماضى من أعلى مستوى منذ 7 أسابيع مع انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة مما يؤثر سلبا على الدولار ويدعم الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بأن يقلل تكلفته على المستثمرين غير الأمريكيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التى انتعشت الأسبوع الماضى الفضة بارتفاع سعرها بحوالى 0.7 % لتزداد إلى 16.73 دولار للأوقية بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى فى أسبوع.

وارتفع سعر البلاتين 0.7 % أيضا ليتقدم إلى 966.80 دولار للأوقية في حين انخفض سعر أوقية البلاديوم 0.1 % لينزل إلى 883.95 دولار.