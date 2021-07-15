اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر تفقد 7% وعيار 21 يخسر 57 جنيهًا النصف الأول

هبط جرام الذهب عيار 21 من 828 جنيهًا إلى 771 جنيهًا هذا العام
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8:17 م, الخميس, 15 يوليو 21 8:17 م, الخميس, 15 يوليو 21

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شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بمقدار يصل لمتوسط 7% خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما يشكل تراجعا كبيرا في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة تراجع المخاوف من تفشي وتأثير جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 21 يفقد 57 جنيها

وخسر سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شعبية ومبيعا ما يصل لنحو 57 جنيها للجرام الواحد خلال النصف الأول.

وهبط جرام الذهب عيار 21 من 828 جنيهًا فى يناير إلى 771 جنيهًا فى يونيو من هذا العام.

فيما كان عيار 24 الأكثر خسارة على مختلف الاعيره حيث فقد نحو 64 جنيها للجرام الواحد نتيجة هبوط أوقية الذهب عالميا.

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تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة تصل إلى 64 جنيهًا خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 ليسجل 882 بنهاية يونيو ، مقارنة مع سعر يناير والذى بلغ 946 جنيهًا.

قفد جرام الذهب عيار 18 ما يقرب من 49 جنيهات من قيمته على مدار الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالى.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية مايو هذا العام 660 جنيه، مقارنة مع سعره خلال يناير 2020، والذى سجل 709 جنيهات

وأرجع عدد من تجار الذهب في مصر، تراجع سعر الذهب في مصر نتيجة هبوط أوقية الذهب عالمياً على خلفية انخفاض المخاوف من انكماش اقتصادي ومع فتح الاقتصاديات والدول لمجالاتها الجوية والبحرية والبرية وعودة حركه الاستيراد التصدير مجددا.

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وأكدوا أن صعود سعر الدولار ساهم أيضا في انصراف المستثمرين المضاربين في بورصة المعادن إلى الاستثمار في أدوات الاستثمار الأخري مثل الدولار وأدوات الدين، كما أن اكتشاف أكثر من مصل ولقاح لفيرس كورونا ساهم في وجود حالة تفاؤل إيجابية.

سعر الذهب في مصر

وأوضحوا أن قيام الحكومة الأمريكية أيضاً بعدد من التدابير الاقتصادية لإنعاش الحالة الاقتصادية ساهم ايضاً للاستثمار في عوائد السندات الامريكية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مما يؤثر على الذهب والذي يتم اللجوء للاستثمار فيه اوقات الازمات والكوارث الطبيعيه.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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