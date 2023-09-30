أسعار الذهب تصعد لكنها تتجه نحو تكبد خسائر شهرية وفصلية قوية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم الجمعة وسط البيانات السلبية الصادرة يوم الخميس بالولايات المتحدة والتدفقات الناتجة عن عمليات جني الأرباح في آخر جلسات الربع الثالث وختام شهر سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.44% لتسجل 1,872.81 دولارا للأوقية، في حين تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.58% مسجلة 1,889.50 دولارا للأوقية.

وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب ، قفزت أسعار عقود الفضة الفورية بحوالي 2.07% لتسجل 23.09 دولارا للأوقية، كما ارتفعت كذلك أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.97% إلى 919.63 دولارا للأوقية، وصعدت أيضا أسعار البلاديوم بواقع 0.88% مسجلة 1,281.59 دولارا للأوقية.