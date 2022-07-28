أسعار الذهب تصعد في سوريا الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 123 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 140,710 ليرة (56.00 دولار) ارتفاعا من مستوى 140,185 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى123,124 ليرة (49.00 دولار) مقارنة مع 122,664 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 105,534 ليرة (42.00 دولار) مرتفعا عن مستوى 105,140 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 140,709,727 ليرة (56,003 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفض الدولار 0.6 % مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.