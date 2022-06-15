أسعار الذهب تصعد في سوريا الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 147 ألف ليرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 147,141 ليرة (58.56 دولار) ارتفاعا من مستوى

146,179 ليرة الذى بلغه أمس الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يرتفع إلى 128,751 ليرة وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 128,751 ليرة (51.24 دولار) من 127,910 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 110,357 ليرة (43.92 دولار) مرتفعا عن مستوى 109,636 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى سوريا يتجاوز 147 مليون ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,140,517 ليرة (58,563 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليصعد من أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبًا مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قبل رفع محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى يسعى لكبح التضخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1815.89 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 16 مايو مسجلا 1803.90 دولار أمس الثلاثاء.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتقدم

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1815.20 دولار.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

قال مايكل لانجفورد، مدير شركة إيرجايد: “من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي)، وأن يظل مستقرًا، ثم يستمر على مدار الأسبوع التالي في اتجاهه الهبوطي”.