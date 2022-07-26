أسعار الذهب تصعد في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 70 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 80,911 دينار (55.41 دولار) ارتفاعًا من مستوى 80,700 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 70,799 دينار (48.48 دولار) مقارنة مع 70,615 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,684 دينار ( 41.56 دولار) من 60,526 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 80,911,010 دينار (55,408 دولار).

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد بعض الشيء فى الوقت الذى تأرجحت فيه داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء.

ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.