أسعار الذهب تصعد في العراق الثلاثاء.. وعيار 18 يلامس 61 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 81,208 دينار (55.66 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 81,060 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 71,059 دينار (48.71 دولار)، مقارنة مع 70,929 دينار الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 60,907 دينار ( 41.75 دولار) من 60,796 دينار.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذر من بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) . ووصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الاثنين مع تراجع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.