أسعار الذهب تصعد في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 177 درهما

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في الإمارات 202.43 درهم (55.11 دولار) لترتفع عن مستوى 201.87 درهم الذي بلغته أمس.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 177.13 درهم ( 48.22 دولار) من 176.64 درهم الذي سجلته أمس.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلة 151.83 درهم (41.34 دولار) صعودًا من 151.40 درهم الذي بلغته أمس.

وسجلت أسعار كيلو الذهب في أسواق الإمارات 202,431 درهم (55,113 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1704.80 دولار.

وتراجع الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 %، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 % الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.