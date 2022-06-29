أسعار الذهب تصعد فى العراق الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 86 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق فى الوقت الذى صعدت فيه أسعار المعدن النفيس عالميا، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق ليسجل 85,671 دينار ( 58.38 دولار) مقارنة مع 85,469 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى العراق تصعد إلى 74,964 دينار

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق إلى 74,964 دينار ( 51.08 دولار) من 74,787 دينار فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق تسجل 64,254 دينار

وصعد متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق ليسجل 64,254 دينار ( 43.78 دولار) ارتفاعا من مستوى 64,103 دينار الذى بلغه فى اليوم السابق.

وسجل سعر كيلو الذهب 85,670,743 دينار ( 58,376 دولار).

أسعار الذهب العالمية تصعد

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولارللأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية الذهب التى لا تدر عائدا.

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.