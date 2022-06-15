أسعار الذهب تصعد فى الإمارات الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 188 درهما

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى أسواق الإمارات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 215.10 درهم ( 58.56 دولار) مرتفعا من مستوى 213.54 درهم الذى بلغه أمس الثلاثاء.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 188.22 درهم ( 51.24 دولار) من 186.85 درهم الذى سجله أمس.

سعر الذهب عيار 18 فى الإمارات يسجل 161.33 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 161.33 درهم ( 43.92 دولار) ارتفاعا من 160.15 درهم الذى بلغه امس الثلاثاء.

سعر كيلو الذهب فى الإمارات يسجل 215,100 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 215,100 درهم ( 58,563 دولار).

سعر الذهب يصعد فى الأسواق العالمية

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد من أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبًا مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قبل رفع محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى يسعى لكبح التضخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك، بحسب وكالة رويترز.

سعر الذهب يرتفع فى المعاملات الفورية

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1815.89 دولارًا للأوقية ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 16 مايو مسجلا 1803.90 دولار أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1815.20 دولار.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة إيرجايد: “من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي) ، وأن يظل مستقرًا ، ثم يستمر على مدار الأسبوع التالي في اتجاهه الهبوطي”.