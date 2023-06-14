أسعار الذهب تصعد عالميًا مع ضعف الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة).

سهعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1961.70 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 4% في مايو ، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي الأمريكي وهو الزيادة 2%.

وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالى أمس أول اجتماع لهم منذ 15 شهرا بدون أن يكون هناك رفع محدد مسبقا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 90 % تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالى على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.8439 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.