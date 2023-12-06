أسعار الذهب تصعد عالميا مع ضعف الدولار وترقب المستثمرين بيانات التوظيف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بينما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير 0.2 % إلى 2041 دولارا.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس “من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة”.

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار يوم الاثنين بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أمس أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر ، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر التي تصدر يوم الجمعة والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 % إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.