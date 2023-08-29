أسعار الذهب تصعد عالميا مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطى الفيدرالي والوظائف الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تحدد توقعات أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1924 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود ألأمريكية الآجلة بنسبة 0.24% إلى 1951 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بفعل انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين ابتعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياتها منذ عام 2007 التي سجلتها الأسبوع الماضي.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

من بين سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر إصدارها هذا الأسبوع، سيكون التركيز على مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي” المقرر صدوره يوم الخميس، بجانب تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وكتب محللو هيرايوس في مذكرة: “وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن هي أنه لن يكون هناك ركود، إضافة إلى ذلك، مع التضخم الأساسي المرتفع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وربما يرفعها أكثر”.

وبالنسبة للمعادن النفيسىة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 24.32 دولارًا للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 966.11 دولارًا، بعد أن افتتح عند أعلى مستوى له في شهر. وخسر البلاديوم 0.8 % إلى 1244.32 دولار.