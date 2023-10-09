أسعار الذهب تصعد عالميا مع زيادة التحوط جراء اضطرابات الشرق الأوسط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد بأكثر من 1% إذ أدى اندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ما حفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

سعر الذهب عالميا

وبالمثل قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1867.80 دولار.

وقصفت إسرائيل قطاع غزة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل المئات، ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 21.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7% إلى 1165.75 دولار.