أسعار الذهب تصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة.

سعر الذهب العالمى

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1961.00 دولار.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالى على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إن مجلس الاحتياطي الفيدرالى لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو ، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ورفع بنك كندا المركزي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 %، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تقدم في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وسيتيح تقرير عن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، للمستثمرين وضوحا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1394.91 دولار.