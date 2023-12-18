أسعار الذهب تصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات الأمريكية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2032 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2037 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 102.059 نقطة.

قال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد “العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب”.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو. انخفاض عائدات السندات يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وأبقى المركزى الأمريكى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية المصمم على مدار العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض أقل في عام 2024.

وينتظر المتعاملون عددًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر (PCE) يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.92 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.6 % إلى 945.16 دولارا ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 1167.03 دولارا.