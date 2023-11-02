أسعار الذهب تصعد عالميا مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1991.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالى يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى”.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 %، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم 1% إلى 1114.02 دولار