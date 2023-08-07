أسعار الذهب تصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.20 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو.

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك المركزي الأمريكي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 923.75 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1262.31 دولار للأوقية.