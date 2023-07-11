أسعار الذهب تصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1928.99 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالى على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، “لكن يبدو أن‭‭ ‬‬المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء”.

واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى أمس الاثنين إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 95 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو إلى نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5 % مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 % على أساس شهري في يونيو، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 23.27 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 % إلى 931.40 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1247.28 دولار للأوقية.