أسعار الذهب تصعد عالميا مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليومين المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1962.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، مما يدعم الذهب لأن ضعف الدولار يجعل السبائك أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في “سيتي إندكس – City Index”: “بعد انخفاض دام أربعة أيام، أظن أن الذهب سيحتفظ بموقعه أعلى 1950 دولارًا ويسعى جاهدًا من أجل صعود تقني نحو 1960 دولارًا – 1965 دولارًا خلال تعاملات اليوم اليوم”. مضيفًا “أننا سنرى تحركات ملحوظة بالأسعار بعد اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

سيكون تركيز السوق على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعاتهما في سبتمبر.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر أي عائد كالفائدة

وأظهرت بيانات أن استهلاك الذهب فى الصين ارتفع بنسبة 16.37% على أساس سنوي ، بينما عاد إنتاج شركات الذهب إلى طبيعته في النصف الأول من عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.52 دولار للأونصة ، وصعد البلاتين بنسبة 1% تقريبًا ليسجل 965.55 دولار ، وقفز البلاديوم 1.6% إلى 1290.63 دولار.