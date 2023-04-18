أسعار الذهب تصعد عالميا مع انخفاض الدولار وترقب مسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2011.10 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الإثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالى الفائدة في اجتماعه في مايو.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.02 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1562.26 دولار.