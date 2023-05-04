أسعار الذهب تصعد الخميس مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 2063.20 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل المركزي إنه “يتوقع” أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة “ربما يكون ملائما”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 %، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.72 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1433.75 دولار للأوقية.