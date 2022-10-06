أسعار الذهب تصعد الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة

شهدت أسعار الذهب صعودًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1728.50 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجَل عشرة أعوام، بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر الماضي يوم الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار.

وقالت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء، إن المركزي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدمًا في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.64 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2262.32 دولار للأوقية.